W USA firma SpaceX w sobotę z powodzeniem sprowadziła bezzałogowy statek kosmiczny Starship z powrotem do tej samej wieży startowej, z której misja wyruszyła w piątek. Stało się to po najdłuższym dotychczas locie orbitalnym Starshipa, informuje Deutsche Welle.

Pierwsze odzyskanie statku

Według publikacji udany powrót Starshipa był pierwszym w historii odzyskaniem statku kosmicznego. W tytule materiału ten sposób powrotu nazwano przechwyceniem statku. Dla SpaceX było to także pierwsze kluczowe odzyskanie centralnego pojazdu jej systemu rakietowego.

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Rozwój rakiety wielokrotnego użytku

SpaceX od dekady pracuje nad stworzeniem w pełni rakiety wielokrotnego użytku. Starship jest centralnym statkiem tego systemu, a jego powrót do wieży startowej stał się ważnym etapem programu rozwoju. Firma dąży do tego, by system rakietowy nadawał się do ponownego użycia.

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