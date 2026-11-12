Firma SpaceX 12 listopada wystrzeliła z bazy Vandenberg w Kalifornii rakietę Falcon 9 z tajnym ładunkiem dla Sił Kosmicznych USA. Rakieta wystartowała z kompleksu Space Launch Complex 4 East w ramach misji USSF-627, poinformowała agencja Anadolu Agency.

Misja USSF-627

Informacje o ładunku i konkretnych celach startu nie zostały publicznie ujawnione. Start nastąpił po dwóch przełożeniach: początkowo misję planowano przeprowadzić w poniedziałek, następnie przesunięto ją na wtorek, a później na środę.

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Siódmy lot pierwszego stopnia

Był to siódmy lot pierwszego stopnia Falcona 9. Wcześniej wykorzystywano go do misji amerykańskiego Narodowego Biura Rozpoznania, dwóch misji Agencji Rozwoju Kosmicznego oraz trzech startów satelitów Starlink.

Po rozdzieleniu stopni wielokrotnego użytku pierwszy stopień wylądował na autonomicznej platformie SpaceX na Oceanie Spokojnym. Misja była częścią dalszego wykorzystywania przez amerykańskie wojsko komercyjnych operatorów startów do wynoszenia na orbitę ładunków związanych z bezpieczeństwem narodowym.

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