W Niemczech Partia Socjaldemokratyczna (SPD) domaga się, aby minister gospodarki Katherina Reiche przedstawiła w przyszłym tygodniu konkretną propozycję ograniczenia cen benzyny i oleju napędowego. Jak informuje Der Spiegel, spór o mechanizm limitu cen powstał między partnerami koalicyjnymi — CDU/CSU i SPD.

Żądania SPD

Zastępca przewodniczącego frakcji parlamentarnej SPD Armand Zorn oświadczył, że mechanizm powinien obowiązywać w okresie, gdy ludzie wyjeżdżają na święta Bożego Narodzenia. Sprzeciwił się modelowi, zgodnie z którym konsumenci musieliby w styczniu przez trzy tygodnie znosić historycznie wysokie skoki cen, zanim ograniczenie zaczęłoby obowiązywać.

Zorn powiedział również, że SPD nie zgodzi się na ustawę, zgodnie z którą mechanizm wygasłby już pod koniec marca. Premier Dolnej Saksonii Olaf Lies, reprezentujący SPD, uznał warunki zaproponowane przez Reiche za zbyt wysokie. Jego zdaniem limit cen powinien działać w praktyce, a nie tworzyć dla ludzi oczekiwania, które później nie zostaną spełnione.

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Warunki projektu

Projekt przygotowany w ministerstwie Reiche przewiduje wysokie progi wprowadzenia ograniczenia. Przez trzy kolejne tygodnie wzrost cen benzyny lub oleju napędowego w Niemczech, w porównaniu z poprzednim tygodniem, musi przekraczać o ponad pięć punktów procentowych tempo wzrostu średnich cen w pozostałych krajach UE.

Maksymalna cena ma być ustalana na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw obowiązywanie ograniczenia może zostać zawieszone.

Zorn wezwał również do ograniczenia marży przemysłu naftowego. Powiązał potrzebę działań ze skokami cen wywołanymi konfliktem wokół Iranu. Obecna obniżka cen paliw w Niemczech kończy się wraz z końcem roku, po czym ceny dla konsumentów mogą ponownie znacząco wzrosnąć, według oceny publikacji.

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