Specjalna wysłanniczka ASEAN do spraw Mjanmy i minister spraw zagranicznych Filipin Maria Theresa Lazaro odwiedzi 28 października Naypyidaw w Mjanmie. Jej dwudniowa wizyta będzie kontynuowana także w czwartek — podaje Channel NewsAsia, powołując się na ministra spraw zagranicznych Tajlandii Sihasaka Phuangketkeowa.

Program wizyty

Według szefa tajlandzkiego MSZ trasa Lazaro jest jeszcze opracowywana. Obecnie nie ma informacji, czy spotka się ona z byłą demokratyczną przywódczynią Mjanmy Aung San Suu Kyi, przetrzymywaną od wojskowego zamachu stanu w 2021 roku.

W lipcu Lazaro oświadczyła, że planuje odwiedzić Mjanmę w tym roku, aby rozszerzyć dostęp do pomocy humanitarnej. Wcześniej Filipiny, które obecnie przewodniczą ASEAN, prosiły o zapewnienie wysłanniczce krótkiego dostępu do Aung San Suu Kyi, lecz spotkały się z odmową.

Spotkania przed szczytem

Phuangketkeow przekazał, że podróż zaplanowano tak, aby Lazaro mogła przedstawić jej rezultaty na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ASEAN w Manili przed szczytem przywódców organizacji.

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W sierpniu Aung San Suu Kyi spotkała się z przedstawicielem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Było to pierwsze publicznie zgłoszone spotkanie polityczki z zagranicznym urzędnikiem od czasu odsunięcia jej od władzy. Następnie Filipiny wezwały do jej pełnego i bezwarunkowego uwolnienia oraz ponowiły prośbę o dostęp do niej.

W czwartek syn Aung San Suu Kyi, Kim Aris, po raz pierwszy od ponad pięciu lat mógł porozmawiać z matką telefonicznie podczas rozmowy z ambasady Mjanmy w Londynie. Po rozmowie powiedział AFP, że jego matka brzmiała dość zdrowo, jednak wyraził zaniepokojenie jej samopoczuciem.

Po zamachu stanu w 2021 roku ASEAN nie zaprasza przedstawicieli Mjanmy na spotkania wysokiego szczebla z powodu braku istotnych postępów we wdrażaniu pięciopunktowego konsensusu organizacji. Przewiduje on zaprzestanie przemocy, dialog polityczny, pomoc humanitarną oraz kontakty specjalnego wysłannika ze wszystkimi stronami.

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