Singapurska firma medialna SPH Media poinformowała o cyberatakach na pięć swoich systemów. Podczas incydentów skompromitowano dane osobowe dotyczące 9% bazy danych firmy, jednak dane kart płatniczych, informacje finansowe lub bankowe oraz dostęp do kont klientów nie zostały skompromitowane, poinformował Channel NewsAsia.

Jakie dane skompromitowano

Ataki dotknęły dwóch grup systemów SPH Media: jedna zawierała określone dane osobowe, a druga nie przechowywała takich danych. Wśród skompromitowanych informacji znajdowały się głównie adresy e-mail, imiona i nazwiska, adresy pocztowe oraz numery telefonów.

Przedstawiciel SPH Media oświadczył, że ataki były prawdopodobnie skoordynowanym działaniem tego samego podmiotu stanowiącego zagrożenie. Firma nie sprecyzowała, kto stoi za incydentami, ani nie podała, jaka część jej bazy danych została dotknięta atakami na systemy bez danych osobowych.

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Działania firmy

Po wykryciu incydentów SPH Media oświadczyła, że zabezpieczyła dotknięte systemy i zaangażowała zewnętrznych specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa do zbadania i opanowania naruszeń. Firma zgłosiła również sprawę singapurskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych, Agencji Cyberbezpieczeństwa Singapuru, Urzędowi Rozwoju Infokomunikacji i Mediów oraz policji.

SPH Media oświadczyła, że poinformowała wszystkie poszkodowane osoby i przekazała im zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych. Według The Straits Times pierwszy incydent wykryto 4 listopada, a ostatni 8 listopada, jednak przedstawiciel SPH Media nie potwierdził tych dat.

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