W Australii Sąd Okręgowy w Albany skazał żużlowca Dustina Gary'ego Higgsa na cztery lata i trzy miesiące więzienia za przestępstwa seksualne wobec nieletniej dziewczyny. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu dwóch lat i trzech miesięcy kary — w styczniu 2029 roku.

Wyrok sądu

Jak informuje ABC News, 3 sierpnia ława przysięgłych uznała Higgsa za winnego penetracji seksualnej dziecka w wieku od 13 do 16 lat. Został także uniewinniony od pięciu innych zarzutów. Ława przysięgłych odrzuciła wersję obrony, według której czynności seksualne rozpoczęły się dopiero po ukończeniu przez pokrzywdzoną 16 lat.

Sąd ustalił, że Higgs poznał dziewczynę, gdy miała 15 lat, za pośrednictwem społeczności fanów żużla. Początkowo komunikowali się przez Snapchat, a później spotkali się na wydarzeniu związanym z żużlem. Sędzia Gary Massey wskazał, że liczne wiadomości mężczyzny zawierające komplementy dotyczące wyglądu dziewczyny stanowiły grooming.

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Okoliczności sprawy

Według ustaleń sądu czynności seksualne rozpoczęły się w styczniu 2022 roku, gdy Higgs zarezerwował pokój w hotelu Hilton w Albany. Obrona utrzymywała, że w hotelu nie doszło do niczego o charakterze seksualnym, a para zatrzymała się tam przed wyjazdem do parku narodowego. Sąd nie przyjął tej wersji. Kolejny epizod miał miejsce miesiąc później w motelu Dog Rock.

Obrońca Johnson Kitto wnosił, aby nie orzekać wobec Higgsa kary bezwzględnego pozbawienia wolności ze względu na potrzebę dożywotniej immunoterapii w leczeniu rzadkiej choroby nerek. Przedstawiciel służby penitencjarnej oświadczył, że niezbędne leczenie zostanie zapewnione w więzieniu. Według ABC News Higgs będzie przetrzymywany w więzieniu Casuarina, gdzie będzie miał dostęp do opieki medycznej.

Sąd wydał także bezterminowy nakaz ograniczający, który zakazuje Higgsowi kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się na mniej niż 50 metrów do jej miejsca pracy lub nauki.

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