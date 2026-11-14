W USA spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson oświadczył, że w Kongresie kształtuje się konsensus w sprawie ograniczenia eksportu zaawansowanych chipów do Chin. Powiedział dziennikarzom na Kapitolu, że popiera ograniczenie dostępu ChRL do takich technologii, podaje Taipei Times.

Według Johnsona kontrola eksportu dostaw chipów do Chin jest jedną z ważnych kwestii dla ustawodawców. Po rezygnacji dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga przedstawiciele obu partii wezwali do zaostrzenia ograniczeń dostępu Chin do zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji.

Inicjatywy w Kongresie

Republikanie w Kongresie dążą do włączenia nowych ograniczeń eksportu zaawansowanych chipów AI do corocznej ustawy o wydatkach obronnych. Według asystenta Senatu, który wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości, dokument ten musi zostać uchwalony i zazwyczaj ma poparcie obu partii.

Ustawodawcy promują co najmniej cztery projekty ustaw poświęcone kontroli eksportu chipów. AI Overwatch Act ma rozszerzyć uprawnienia Kongresu dotyczące eksportu zaawansowanych chipów AI. Chip Security Act przewiduje, że firmy będą śledzić lokalizację zaawansowanych procesorów, aby zapobiegać przemytowi.

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Działania przeciwko obchodzeniu ograniczeń

MATCH Act ma zachęcić sojuszników USA do ograniczenia sprzedaży i serwisowania zaawansowanego sprzętu do produkcji chipów przeznaczonego dla Chin. Remote Access Security Act powinien zapewnić Departamentowi Handlu USA narzędzia, aby uniemożliwiać chińskim firmom wynajmowanie zagranicznych centrów danych w celu uzyskania dostępu do chipów Nvidii.

W centrum skandalu znajduje się chińska bizneswoman Alice Huang, która była menedżerką najwyższego szczebla w Megaspeed, partnerze Nvidii. Rząd USA podejrzewa Megaspeed o pomaganie Chinom w uzyskiwaniu zaawansowanych chipów AI objętych amerykańską kontrolą eksportową. Pekin zaprzeczył twierdzeniom, że Huang jest szpiegiem.

Analityk waszyngtońskiej Jamestown Foundation Sunny Cheng oświadczył, że rezygnacja Jensena Huanga nie zakończy zainteresowania Kongresu Nvidią. Jego zdaniem Kongres może wezwać byłego szefa firmy na podstawie nakazu, a nowe kierownictwo Nvidii może zrewidować strategię firmy wobec Chin.

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