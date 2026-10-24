Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad-Bagher Ghalibaf nie będzie mógł wziąć udziału w 12. Forum Parlamentarnym BRICS, które odbędzie się 26–27 października w Nowym Delhi w Indiach. Poinformowała o tym ambasada Iranu w Indiach, powołując się na „pewne nieprzewidziane okoliczności”.

Iran wyśle delegację parlamentarną

Mimo nieobecności Ghalibafa Iran będzie reprezentowany na forum przez delegację parlamentarną. W oświadczeniu ambasady podkreślono, że kraj, jako członek BRICS, potwierdza zamiar aktywnego i skutecznego uczestnictwa w szczytach i spotkaniach organizacji na najwyższym szczeblu.

Irańska delegacja planuje również kontynuować dialog i konsultacje z przedstawicielami państw BRICS, w szczególności w sprawie rozszerzenia współpracy dwustronnej i wielostronnej w sferze parlamentarnej, informuje The Hindu International.

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Forum potrwa dwa dni

12. Forum Parlamentarne BRICS odbędzie się w Nowym Delhi 26 i 27 października. Jego dyskusje będą poświęcone rozwojowi parlamentów zorientowanych na potrzeby ludzi. Według publikacji oczekiwany jest również udział premiera Indii Narendry Modiego.

Ambasada Iranu podziękowała rządowi Indii za gościnność i organizację wydarzenia.

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