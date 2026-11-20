Spiker Izby Reprezentantów USA Mike Johnson wezwał republikanów do powrotu do Waszyngtonu, aby do stycznia uchwalić ustawy priorytetowe dla partii. W liście do kolegów oświadczył, że przez następne 44 dni wszyscy republikanie muszą pozostać zaangażowani w pracę, informuje UPI.

Problem z frekwencją

Johnson oświadczył, że każdy republikanin, który nie ma poważnych medycznych powodów nieobecności, musi być obecny w Izbie Reprezentantów, aby właściwie zakończyć dwuletnią kadencję. We wpisie na X wezwał republikańską większość do jak najbardziej produktywnego zakończenia pracy dla dobra Amerykanów.

Według Politico kierownictwo Izby Reprezentantów musiało skrócić tydzień pracy z powodu niewystarczającej liczby ustawodawców do głosowań. Johnson poinformował, że poprzedniego dnia nieobecnych było 14 członków Izby, co uniemożliwiło procedowanie decyzji proceduralnych i porządku legislacyjnego.

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Priorytety do stycznia

Wśród ustaw, które republikanie chcą uchwalić, są finansowanie Pentagonu, podniesienie limitu długu państwowego oraz reforma systemu zezwoleń. Partia obecnie nie ma wystarczającej liczby głosów, aby przyjąć te rozwiązania.

W styczniu pracę rozpocznie nowy Kongres, w którym republikanie będą musieli stawić czoła demokratycznej większości. Republikański kongresmen Greg Murphy, który powiedział, że przegrał wybory, oświadczył CNN, że jest oburzony kolegami, którzy nie wrócili do Waszyngtonu. Jeden z członków Izby wyjaśnił swoją nieobecność informacją o możliwym spisku dotyczącym użycia w mieście irańskiej „brudnej bomby”. Według CNN Johnson przypomniał, że pracownicy ustawodawców pozostawali w Waszyngtonie.

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