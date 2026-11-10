Przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf oświadczył, że Chiny mogą odegrać znaczącą rolę w zakończeniu wojny i uregulowaniu obecnej sytuacji „ani wojny, ani pokoju” w relacjach Teheranu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak podaje Anadolu Agency, przedstawił to stanowisko w artykule opublikowanym na stronie internetowej Najwyższego Przywódcy Iranu Modżtaby Chameneiego.

Rola Pekinu

Ghalibaf, który jest również specjalnym przedstawicielem Iranu ds. Chin i stoi na czele irańskiej delegacji w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, podkreślił potencjał dyplomatyczny Pekinu. Według niego więzi Chin z Iranem i państwami arabskimi, a także dyplomatyczne inicjatywy Pekinu stwarzają możliwość wzmocnienia stabilności regionalnej i przyczynienia się do kształtowania nowego porządku regionalnego.

Poinformował również, że Najwyższy Przywódca przekazał szczegółowe wytyczne dotyczące relacji z Chinami, określając konkretne priorytety, a nie ogólne zalecenia.

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Koordynacja współpracy

Iran planuje utworzyć organ wysokiego szczebla, który będzie koordynował i nadzorował realizację współpracy z Pekinem. Jego zadaniami mają być strategiczna koordynacja, ustalanie priorytetów, przyspieszanie podejmowania decyzji oraz prowadzenie ważnych kwestii międzysektorowych bez zastępowania kompetencji instytucji państwowych.

Ghalibaf podkreślił, że współpraca z Chinami nie powinna ograniczać się do ceremonialnych porozumień. Wezwał do realizacji konkretnych projektów w ramach 25-letniej kompleksowej umowy o współpracy między obu krajami.

Według agencji wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi rozpoczęła się po amerykańsko-izraelskich atakach wojskowych na Iran 28 lutego. Teheran i Waszyngton nadal różnią się co do warunków trwałego uregulowania, w tym złagodzenia sankcji, gwarancji bezpieczeństwa i ustaleń dotyczących Cieśniny Ormuz.

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