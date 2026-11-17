Przewodniczący parlamentu Mołdawii Igor Grosu zareagował na doniesienia o rzekomym żądaniu Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przekształcenia kraju w republikę federacyjną obejmującą Naddniestrze i Gagauzję. Oświadczył, że kurs Mołdawii na integrację europejską jest zapisany w Konstytucji.

Oświadczenie Igora Grosu

„To nie jest po prostu oficjalne stanowisko, to stanowisko ponadoficjalne. Przeprowadziliśmy referendum, ludzie zagłosowali i wpisaliśmy kurs na integrację europejską do Konstytucji Mołdawii. Kropka” — powiedział Grosu w komentarzu dla stacji TVR Moldova.

Według niego idee, które Rosja „wyciągnęła z naftaliny”, nic dla Mołdawii nie znaczą. Grosu podkreślił, że kraj zmierza w kierunku Unii Europejskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doniesienia o możliwych warunkach

Jak podaje Meduza, 12 listopada Bild i Echo napisały, że jedna z kilku grup negocjacyjnych pracujących nad zakończeniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie rzekomo przekazała europejskim partnerom listę możliwych warunków dotyczących bezpieczeństwa europejskiego. Redakcje nie sprecyzowały, która dokładnie grupa przekazała tę listę ani na ile oficjalne były przedstawione żądania.

Wśród warunków przypisywanych Rosji wymieniano przekształcenie Mołdawii w republikę federacyjną, do której weszłyby Naddniestrze i Gagauzja. W doniesieniach wskazywano również, że w przypadku przystąpienia Mołdawii do UE regiony te mogłyby przeprowadzić referenda w sprawie niepodległości. Osobny punkt, według Bild i Echo, przewidywał wycofanie rosyjskich wojsk z Naddniestrza w zamian za pozablokowy status Mołdawii.

Czytaj nas na