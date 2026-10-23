Podczas pierwszego w Kenii Szczytu Zaufania w Nairobi przewodniczący Senatu Amason Kingi oświadczył, że izba priorytetowo rozpatrzy projekt ustawy o udziale obywateli w tworzeniu polityki i prawa po wznowieniu obrad 3 listopada 2026 roku. Dokument został już zatwierdzony przez Zgromadzenie Narodowe, a po jego uchwaleniu przez Senat zostanie przekazany prezydentowi Williamowi Ruto do podpisu, informuje Nation Kenya.

Udział obywateli w procesie legislacyjnym

Kingi podkreślił, że zaufanie do parlamentu zależy od tego, jak wykonuje on funkcje ustawodawcze, kontrolne i reprezentacyjne. Jego zdaniem ustawy, które nie odpowiadają na codzienne problemy obywateli, mogą podważyć zaufanie do parlamentu. Zaznaczył, że społeczeństwo musi znajdować się w centrum działalności ustawodawczej, kontroli i reprezentacji.

Przewodniczący przypomniał również, że udział obywateli jest jedną z kluczowych wartości konstytucji Kenii z 2010 roku. Według niego ustawa zasadnicza miała zmienić praktykę, w której rząd podejmował decyzje bez odpowiedniego zaangażowania ludności.

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Wymogi dotyczące konsultacji

Projekt ustawy ma ustanowić zasady, które sprawią, że konsultacje publiczne będą merytoryczne, a nie jedynie formalną procedurą. Kingi zwrócił uwagę, że niektóre organy państwowe wcześniej ogłaszały spotkania konsultacyjne zaledwie dzień przed ich przeprowadzeniem i kontynuowały procedurę niezależnie od udziału obywateli.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego na temat udziału społeczeństwa, wolności słowa i zaangażowania obywateli wezwali do prowadzenia szerszych konsultacji w różnych częściach kraju. Wskazali także, że parlament i instytucje państwowe powinny wyjaśniać powody odrzucania propozycji obywateli.

Pierwotna wersja projektu ustawy przewidywała grzywnę do 500 tys. szylingów kenijskich dla urzędników, którzy nie zasięgali opinii publicznej. Posłowie usunęli ten przepis i zaproponowali przyznanie Sądowi Najwyższemu prawa do unieważniania ustaw uchwalonych bez udziału społeczeństwa.

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