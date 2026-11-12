Przewodniczący parlamentów V4 wezwali do odroczenia ETS2 poza 2030 rok — Radio Prague International
Przewodniczący parlamentów Czech, Węgier, Polski i Słowacji podczas spotkania w Bratysławie na Słowacji wezwali do odroczenia uruchomienia unijnego systemu handlu emisjami ETS2 poza 2030 rok. Poinformowało o tym Radio Prague International.
Propozycja dotycząca ETS2
Według przewodniczącego parlamentu Słowacji Richarda Rašiego kraje Grupy Wyszehradzkiej dążą do przesunięcia wdrożenia systemu. ETS2 ma zacząć działać w 2028 roku i obejmie emisje z transportu drogowego oraz ogrzewania budynków.
Przewodniczący niższej izby czeskiego parlamentu Tomio Okamura, który reprezentował kraj wraz z przewodniczącym Senatu Milošem Vystrčilem, oświadczył, że system należy całkowicie zlikwidować.
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Rozszerzenie Unii Europejskiej
Uczestnicy spotkania poparli także dalsze rozszerzanie Unii Europejskiej, przede wszystkim w kierunku Bałkanów Zachodnich. Jednocześnie podkreślili, że państwa kandydujące muszą spełnić niezbędne warunki.
Miloš Vystrčil stwierdził, że w końcowej deklaracji spotkania kwestie bezpieczeństwa europejskiego i wsparcia dla Ukrainy powinny zostać odzwierciedlone silniej.