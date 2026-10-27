W Australii spór dotyczący wypłaty odszkodowania pracowniczego dla 73-letniego Kena Bodinnara, byłego pracownika Stanowej Służby Ratunkowej Wiktorii (SES), zostanie rozpatrzony przez sąd w listopadzie. Mężczyzna leczy się na drobnokomórkowego raka płuca i stara się o uznanie, że choroba jest związana z jego służbą, aby jego rodzina mogła otrzymać wsparcie. Poinformował o tym ABC News Australia.

Bodinnar z Paynesville przez prawie 50 lat był wolontariuszem SES, a później pracował tam jako oficer operacyjny. Pełnił obowiązki strażaka i operatora łodzi, a także brał udział w usuwaniu skutków rozległych pożarów Black Saturday w 2009 roku oraz Black Summer w East Gippsland około dekadę później. Za służbę podczas pożarów w 2009 roku otrzymał Narodowy Medal za Sytuacje Nadzwyczajne.

Stanowiska lekarzy są różne

Lekarz prowadzący Bodinnara uważa, że narażenie na dym z pożarów, spaliny silników Diesla i azbest w istotnym stopniu przyczyniło się do rozwoju choroby nowotworowej. Po kursie radioterapii i chemioterapii badania wykazały rozprzestrzenienie się raka na wątrobę.

Ubezpieczyciele SES w systemie WorkCover odrzucili wniosek, uznając, że mężczyzna nie zachorował w pracy, a jego obowiązki służbowe nie były czynnikiem choroby. Jednocześnie jedną z dwóch opinii medycznych, które ubezpieczyciele przedstawili w sierpniu, przygotował lekarz David Fish. Wskazano w niej, że narażenie na dym podczas gaszenia pożarów oraz opary oleju napędowego bez wątpienia było istotnym czynnikiem rozwoju jego schorzenia.

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Inna opinia medyczna, przygotowana przez lekarza Rossa Jennensa, wiąże raka Bodinnara przede wszystkim z historią palenia. Lekarz wskazał również, że przy znaczącym zawodowym narażeniu na pył azbestowy, włókna lub opary oleju napędowego czynniki te mogły nieco zwiększyć ryzyko rozwoju drobnokomórkowego raka płuca.

Próba przyspieszenia rozpatrzenia sprawy

Prawnik Bodinnara, Ross Sottile, próbował przyspieszyć rozpatrzenie sprawy w drodze procedury pojednawczej, jednak strony nie osiągnęły porozumienia. Jak powiedział, na tym etapie ubezpieczyciele nie przedstawili na czas własnych dowodów medycznych, a zespół prawny Bodinnara uzyskał dostęp do jednej z opinii dopiero na początku października.

Bodinnar obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii szpitala Epworth w Geelong po wystąpieniu zakrzepów i zapalenia płuc, które rozwinęły się po przebytym COVID-19. SES oświadczyła, że bezpieczeństwo wolontariuszy i pracowników jest priorytetem, a wszystkie wnioski o odszkodowanie są oceniane niezależnie. Regulator WorkSafe odmówił komentarza w sprawie indywidualnego przypadku.

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