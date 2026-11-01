Nowy prom Spirit of Tasmania V przypłynął 1 listopada do Devonport w australijskim stanie Tasmania o godz. 6:19, kończąc pierwszy rejs pasażerski z Geelong. Przeprawa przez Cieśninę Bassa trwała około 12 godzin, a morze i pogoda podczas podróży były sprzyjające, poinformowało ABC News.

Pierwszy rejs nowego promu

Przed wypłynięciem z Geelong na pokładzie zgromadzili się goście i urzędnicy. Premier Tasmanii Jeremy Rockliff oświadczył, że projekt udało się ukończyć mimo trudności. Burmistrz Devonport Alison Jarman nazwała markę Spirit of Tasmania ikoniczną dla stanu i porównała jej znaczenie do Sydney Opera House.

Nowe promy Spirit of Tasmania zbudowała fińska firma Rauma Marine Constructions. Projektowi towarzyszyły opóźnienia i przekroczenia kosztów. Ambasador Finlandii w Australii Arto Haapea nazwał wodowanie jednostki historycznym momentem i rezultatem współpracy.

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Wrażenia pasażerów

Wśród pasażerów pierwszego rejsu byli mieszkańcy Tasmanii wracający do domu, a także turyści. Celeste Ackerly podróżowała z dzieckiem i dwoma psami, a początkowo nie wiedziała, że zarezerwowała podróż właśnie na pierwszy rejs Spirit of Tasmania V.

Brian Munday kończył trwającą trzy i pół miesiąca podróż samochodową po kontynentalnej części Australii, obejmującą Queensland. Pozytywnie ocenił gotowy prom. Mieszkanka Melbourne Sweetie Naik po raz pierwszy wybrała się do Tasmanii; w jej planach jest odwiedzenie góry Cradle i targu Salamanca w Hobart.

Po przybyciu do Devonport Rockliff i minister infrastruktury i transportu Kerry Vincent zwrócili się do mediów. Według ABC, 1 listopada 2026 roku wiąże się z nadzieją na nowy etap dla marki Spirit of Tasmania, o której przez kilka lat wspominano w związku z problemami w realizacji projektu nowych jednostek.

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