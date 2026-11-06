Piosenkarka i aktorka Eka Mairina otworzyła swój pierwszy stały lokal z kuchnią indonezyjską My Indo Cook w studenckiej stołówce Nanyang Polytechnic w Singapurze. Lokal rozpoczął działalność 1 sierpnia i oferuje między innymi nasi uduk — ryż gotowany na mleku kokosowym, zupę z klopsikami bakso, soto ayam oraz dania z makaronem Indomie.

Dziesięć dni na przygotowania

Jak podaje Channel NewsAsia, Mairina natrafiła w mediach społecznościowych na ogłoszenie poprzedniego najemcy, który szukał osoby mogącej przejąć lokal. Po rozmowie z mężem i trójką dzieci zdecydowała się podjąć tego przedsięwzięcia, choć miała zaledwie 10 dni na podpisanie umowy, uzyskanie licencji, znalezienie dostawców i opracowanie menu.

Piosenkarka zainwestowała w otwarcie pięciocyfrową kwotę ze swoich oszczędności i została jedyną właścicielką firmy. Jak powiedziała, pierwsze tygodnie działalności były chaotyczne: z powodu napływu gości w porze lunchu straciła apetyt i przez pięć dni nie jadła. W ciągu pierwszych dwóch tygodni lokal sprzedawał podczas lunchu około 100 porcji dziennie. W trzecim i czwartym tygodniu sprzedaż spadła; zbiegło się to z okresem egzaminacyjnym w placówce edukacyjnej.

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Od domowej kuchni do studenckiej stołówki

My Indo Cook zaczęło działalność jako biznes domowy w 2020 roku: obserwujący Mairiny w mediach społecznościowych prosili o możliwość zamawiania publikowanych przez nią dań indonezyjskich. Przed otwarciem lokalu przez 16 lat była gospodynią domową i od czasu do czasu uczestniczyła w projektach muzycznych i aktorskich.

Mairina urodziła się w Dżakarcie i mieszka w Singapurze od 26 lat. W 2003 roku wygrała malajski konkurs wokalny Anugerah, a w 2022 roku znalazła się w gronie 12 najlepszych uczestników trzeciego sezonu MasterChef Singapore. W lokalu wystawiła swój oryginalny fartuch z tego programu.

Plany ekspansji

Właścicielka rozważa catering weselny i otwarcie nowych punktów. Jak mówi, potencjalni partnerzy z Australii i Dubaju już wyrazili zainteresowanie, jednak obecnie koncentruje się na prowadzeniu pierwszego lokalu i poznawaniu specyfiki biznesu restauracyjnego.

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