Piosenkarka Jennie, członkini Blackpink, zaprezentowała nowy singiel Someone to Hold, który trafi na ścieżkę dźwiękową nadchodzącego animowanego filmu Netflixa Steps. Jak informuje Rolling Stone, artystka nagrała utwór wspólnie z producentem Justinem Tranterem.

Piosenka jest poświęcona miłości między siostrami. Jennie nazwała pracę nad utworem swoim pierwszym doświadczeniem w tworzeniu muzyki do filmu animowanego. Jak powiedziała, spodobali jej się bohaterowie Steps i ich świat, a także możliwość stania się częścią projektu.

Nowa wersja baśni o Kopciuszku

Steps na nowo interpretuje klasyczną historię o Kopciuszku. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły Lilith, zmęczona życiem w cieniu Kopciuszka, kradnie magiczną różdżkę Wróżki Chrzestnej i wraz z siostrą Margot przejmuje Królewski Bal. Niszczy to znany wątek baśni i otwiera drogę do władzy Priscilli, która obejmuje tron.

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Później Lilith musi połączyć siły z Kopciuszkiem, aby stawić czoła motocyklowym trollom, uciec przed poplecznikami złoczyńcy i przejść przez Krzyczący Las. Reżyserami filmu zostali Alice Xue i John Ripa. Głosów postaciom użyczyli Ali Wong, Bette Midler, Stephanie Hsu, Nikki Glaser i Amanda Seyfried. Film będzie dostępny na Netflixie 20 listopada 2026 roku.

Muzyka do filmu

Ścieżka dźwiękowa obejmie cztery oryginalne utwory napisane i wyprodukowane przez Justina Trantera. Dodatkowe partie wokalne wykonali Amanda Seyfried, Rose Gray i Emei. Muzykę do filmu stworzył Kris Bowers, znany z pracy nad serialem Bridgertonowie.

W marcu Jennie wydała solowy album Ruby we własnej wytwórni Odd Atelier. W lipcu zaprezentowała również osobny singiel Less Than a Lover.

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