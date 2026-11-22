Amerykańska piosenkarka Miley Cyrus, według doniesień mediów, poślubiła muzyka Maxxa Morando w posiadłości w Palm Springs w Kalifornii. Para nie wydała dotąd oficjalnego oświadczenia w sprawie małżeństwa. Jednocześnie amerykańskie media opublikowały zdjęcia z ceremonii, które prawdopodobnie paparazzi wykonali z daleka.

Ceremonia w Palm Springs

O ślubie jako pierwszy poinformował program Entertainment Tonight stacji CBS, a magazyn People opublikował zdjęcia z ceremonii. Jak podaje Der Spiegel, wśród obecnych były matka piosenkarki Tish Cyrus oraz jej siostra Noah Cyrus.

Według TMZ na uroczystości obecny był również ojciec panny młodej, wykonawca muzyki country Billy Ray Cyrus. Po rozwodzie rodziców Miley Cyrus, według doniesień mediów, przez kilka lat nie utrzymywała ona kontaktu z ojcem. Po ogłoszeniu zaręczyn Billy Ray Cyrus pogratulował córce nowego związku na Instagramie.

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Drugie małżeństwo Cyrus

Dla 33-letniej Miley Cyrus jest to drugie małżeństwo. Była żoną aktora Liama Hemswortha, jednak para ogłosiła rozstanie w sierpniu 2019 roku — osiem miesięcy po ślubie. Rozwód sfinalizowano w styczniu 2020 roku. Dla 28-letniego Morando jest to pierwsze małżeństwo. Para publicznie ogłosiła zaręczyny pod koniec ubiegłego roku.

Morando jest perkusistą z Los Angeles, który grał w zespołach The Regrettes i Liily. Ślub odbył się w domu, w którym Frank Sinatra mieszkał w latach 1947–1954. Budynek w stylu modernistycznym zaprojektował architekt E. Stewart Williams.

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