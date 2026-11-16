Piosenkarka Raye znalazła się na czele listy nominowanych do nagród Grammy 2027, zdobywając 11 nominacji. Ubiegła się między innymi o nagrody w kategoriach Album Roku, Nagranie Roku i Piosenka Roku za utwór Where Is My Husband!, informuje Variety.

Raye nominowano również w kategoriach: najlepszy solowy występ pop, najlepszy popowy występ duetu lub grupy, najlepszy popowy album wokalny, najlepsze nagranie dance-pop, najlepszy tradycyjny popowy występ wokalny, teledysk oraz aranżacja z instrumentami i wokalem. Jest także nominowana w kategorii Autor Piosenek Roku w muzyce nieklasycznej. Według publikacji spełniła wymogi tej nominacji dzięki autorstwu utworów innych wykonawców.

Inni liderzy nominacji

Rosalía otrzymała dziewięć nominacji. Po siedem nominacji mają Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo i Phoebe Bridgers. Rosalía nominowano w kategoriach Nagranie Roku i Piosenka Roku za utwór Berghain, nagrany z udziałem Björk i Yves Tumor.

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W głównych kategoriach dominowały wykonawczynie. Sześć z ośmiu utworów nominowanych do Nagrania Roku należy do kobiet wykonawczyń, a wśród nominowanych do Piosenki Roku jest ich siedem na osiem. Bruno Mars został jedynym mężczyzną wśród kandydatów do Albumu Roku z płytą The Romantic.

Nieobecni wśród nominowanych

Harry Styles nie otrzymał żadnej nominacji, choć zgłosił album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. w kilku kategoriach, w tym Album Roku i najlepszy popowy album wokalny. Wcześniej miał dziewięć nominacji do Grammy i trzy zwycięstwa, w tym nagrodę za Album Roku dla Harry's House w 2023 roku.

Noah Kahan otrzymał tylko jedną nominację — za najlepszy współczesny album folkowy The Great Divide: The Last of the Bugs, rozszerzoną wersję swojego czwartego albumu. Ariana Grande jest reprezentowana w czterech kategoriach, w tym za Piosenkę Roku za Hate That I Made You Love Me oraz najlepszy popowy album wokalny za Petal. Jednocześnie nie otrzymała nominacji w kategoriach Album Roku i Nagranie Roku.

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