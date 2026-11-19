Brytyjski piosenkarz Elton John w wystąpieniu wideo podczas ceremonii wręczenia nagród ARIA 2026 w Sydney w Australii poparł kampanię Not AI’s To Take. Wzywa ona australijski rząd do ochrony praw autorskich w obliczu lobbingu firm z branży sztucznej inteligencji. Jak informuje The Guardian, muzyk wezwał władze, by nie pozwoliły AI wykorzystywać dzieł australijskich artystów bez pełnej zgody.

Kampania na rzecz zgody i wynagrodzenia

Not AI’s To Take domaga się, aby rząd Anthony’ego Albanese’a zapewnił konsultowanie się z australijskimi artystami i wynagradzanie ich, jeśli firmy AI chcą wykorzystywać ich dzieła do trenowania modeli. John, który prowadził pierwszą ceremonię ARIA w 1987 roku, wezwał także do ochrony kolejnego pokolenia australijskich wykonawców.

W imieniu kampanii podczas ceremonii w Hordern Pavilion w Sydney wystąpili muzycy Jack River, Dobby, Josh Pyke i KLP. Dobby powiedział, że zagrożone mogą być nie tylko utwory australijskich wykonawców, lecz także dzieła Eltona Johna, Beyoncé i The Beatles. Australijskie Stowarzyszenie Przemysłu Fonograficznego ARIA również poparło inicjatywę, umieszczając jej hasło na billboardzie na miejscu wydarzenia.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór o zasady dotyczące AI

Kampanię wspierają dziesiątki organizacji z branż fonograficznej, pisarskiej, wydawniczej, filmowej, telewizyjnej i medialnej. Jej uczestnicy ostrzegają, że zmiany, o które zabiegają firmy AI, mogą zagrozić australijskiemu przemysłowi kreatywnemu o wartości 70 mld dolarów oraz 600 tysiącom pracowników.

Premier Anthony Albanese wcześniej oświadczył, że wykorzystywanie dzieł artystów bez zapłaty byłoby kradzieżą. Jednocześnie firmy AI twierdzą, że zawieranie indywidualnych umów licencyjnych na podstawie obecnego prawa jest zbyt trudne. Anthropic zaproponowała model opt-out, zgodnie z którym firmy mogłyby dokonywać scrapingu twórczych dzieł, jeśli posiadacz praw wyraźnie się temu nie sprzeciwi. Oczekuje się, że australijski rząd przedstawi pakiet legislacyjny dotyczący AI pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Czytaj nas na