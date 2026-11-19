Piosenkarz Marlon Jackson, członek zespołu Jackson 5 i brat zmarłego Michaela Jacksona, poinformował, że ma raka prostaty w IV stadium. O swojej diagnozie opowiedział w odcinku Farah Shammas Podcast, zaznaczając, że walczy z chorobą od czterech lat, podaje Rolling Stone.

Operacja i radioterapia

Jackson powiedział, że usunięto mu prostatę i przeprowadzono radioterapię. Jak zaznaczył, obecnie czuje się dobrze.

Rolling Stone, powołując się na Johns Hopkins, wskazuje, że raka prostaty w IV stadium można zdiagnozować także po usunięciu gruczołu, jeśli choroba dała przerzuty do pobliskich narządów, kości lub węzłów chłonnych.

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Występy i aktywność fizyczna

Mimo diagnozy Marlon Jackson nadal występuje w składzie The Jacksons. Powiedział, że cztery razy w tygodniu przechodzi prawie cztery mile i stara się zdrowo odżywiać. Piosenkarz powiedział również, że jego lekarz odnotował lepszy stan, niż się spodziewał.

Marlon Jackson był drugim najmłodszym członkiem Jackson 5. W skład zespołu wchodzili również Jackie, Tito, Jermaine i Michael Jacksonowie. W 1997 roku grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame.

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