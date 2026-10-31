Wspólnota Narodów wyśle grupę obserwatorów wyborczych na wybory parlamentarne w Grenadzie, które odbędą się 5 listopada 2026 roku. Obywatele kraju wybiorą wszystkich 15 deputowanych do Izby Reprezentantów. Informuje o tym The Rio Times.

Misja obserwacyjna

Grupie będzie przewodniczył Ian Michael Anthony, były główny urzędnik wyborczy Dominiki. Wspierać ją będzie zespół Sekretariatu Wspólnoty Narodów, na którego czele stoi Lindiwe Maleleka, doradczyni polityczna w jednostce wsparcia wyborczego.

Przed głosowaniem obserwatorzy spotkają się z przedstawicielami Parlamentarnego Biura Wyborczego Grenady, partii politycznych, kandydatami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, mediami i służbami bezpieczeństwa. W dniu wyborów misja będzie obserwować otwarcie lokali wyborczych, głosowanie, zamknięcie lokali i liczenie kart do głosowania.

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Po zakończeniu prac grupa złoży sprawozdanie sekretarz generalnej Wspólnoty Narodów Shirley Botchwey. Wyjazd misji z Grenady zaplanowano na 7 listopada.

Walka o większość

Aby samodzielnie utworzyć rząd, partia musi zdobyć co najmniej osiem miejsc w 15-osobowej Izbie Reprezentantów. W wyborach w 2022 roku Narodowy Kongres Demokratyczny premiera Dickona Mitchella zdobył dziewięć mandatów, a Nowa Partia Narodowa, kierowana przez Emmalin Pierre, sześć.

W 15 jednomandatowych okręgach kandyduje 46 osób. Wraz z główną wyspą Grenadą głosować będą mieszkańcy wysp Carriacou i Petite Martinique. Wczesne głosowanie dla policjantów ma odbyć się 2 listopada.

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