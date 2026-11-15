Powszechnie występujące gatunki ptaków śpiewających w górach Gaoligong w południowo-zachodnich Chinach straciły średnio od 43% do 49% różnorodności genetycznej w ciągu ostatnich pięciu dekad. Do takich wniosków doszli naukowcy z Kunmińskiego Instytutu Zoologii Chińskiej Akademii Nauk, którzy zbadali genomy 62 gatunków ptaków.

Jak informuje South China Morning Post, naukowcy porównali setki próbek zebranych w latach 60. i 70. XX wieku ze współczesnymi próbkami z lat 2000–2020. Wszystkie badane gatunki mają status „najmniejszej troski” w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, co oznacza, że obecnie nie są zaliczane do kategorii zagrożonych wyginięciem, narażonych ani zagrożonych.

Fragmentacja siedlisk

Autorzy badania za główną przyczynę erozji genomowej uznali fragmentację siedlisk — podział naturalnych obszarów na niewielkie, izolowane fragmenty. Takie zmiany mogą być związane z działalnością człowieka, w tym rolnictwem, wylesianiem i rozwojem infrastruktury, a także z klęskami żywiołowymi.

Góry Gaoligong są ośrodkiem bioróżnorodności w strefie przejściowej między Himalajami, Indo-Birmą a górami południowo-zachodnich Chin. Według badaczy region ten, zajmujący około 0,02% powierzchni lądowej planety, jest domem dla niemal jednej dziesiątej światowych gatunków ptaków śpiewających. Jednocześnie fragmentacja lasów na tym obszarze nasiliła się w ostatnich dekadach.

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Ukryte ryzyko dla licznych gatunków

Autorzy pracy opublikowanej w czasopiśmie Science zaznaczyli, że spadek różnorodności genetycznej może stwarzać ryzyko nawet dla licznych populacji. Populacje bardziej jednorodne genetycznie mogą być mniej zdolne do przystosowania się do zmian klimatu, chorób, szkodników i innych wstrząsów ekologicznych.

Naukowcy wskazali, że powszechnie występujące gatunki ucierpiały wskutek utraty różnorodności genetycznej nieproporcjonalnie silnie, choć tradycyjnie uważa się, że duża liczebność populacji powinna chronić przed takim procesem. Według oceny zespołu odnotowane straty już przekraczają dopuszczalny próg określony w Globalnych ramach różnorodności biologicznej Kunming-Montreal z 2022 roku dla zachowania potencjału ewolucyjnego gatunków.

Badacze wezwali do szybszego włączenia wskaźników genomowych do globalnych mechanizmów monitorowania bioróżnorodności, w tym w odniesieniu do gatunków o dużych populacjach, które mogą niepostrzeżenie tracić różnorodność genetyczną.

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