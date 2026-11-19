W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych współwłaściciel klubu baseballowego Los Angeles Dodgers Mark Walter jest bliski zawarcia umowy sprzedaży drużyny kobiecej ligi koszykówki WNBA Los Angeles Sparks za 750 mln dolarów. Jak podaje The Guardian, w czwartek o negocjacjach napisał Sportico.

Rekordowa kwota dla WNBA

Według mediów nabywcami Sparks mogą zostać właściciele klubu baseballowego San Diego Padres, José E. Feliciano i jego żona Kwanza Jones. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, jej wartość będzie rekordowa dla franczyz WNBA.

Poprzedni rekord ustanowiono w marcu, gdy Connecticut Sun sprzedano za 300 mln dolarów. Drużyna Connecticut Sun planuje przeprowadzkę do Houston.

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Wartość klubu i aktywa Waltera

Grupa kierowana przez Waltera kupiła Sparks za 10 mln dolarów w 2014 roku. Wśród członków grupy właścicielskiej wymieniano także byłą gwiazdę NBA Magica Johnsona. Według oceny The Guardian wartość klubów WNBA wzrosła w ostatnich latach wraz z popularnością koszykarek, w tym Angel Reese i Caitlin Clark.

Sparks nie awansowali do play-offów przez sześć kolejnych sezonów, jednak zespół ma siedzibę na jednym z największych rynków w USA i w składzie Cameron Brink. W sierpniu Feliciano i Jones oficjalnie kupili Padres za 3,9 mld dolarów. Feliciano należy także do grupy właścicielskiej klubu piłkarskiego Chelsea.

The Guardian informuje, że Walter jest objęty federalnym śledztwem w związku z zarzutami oszustw podatkowych; zaprzecza wszelkim naruszeniom. Od początku śledztwa sprzedał pakiet kontrolny akcji Los Angeles Lakers oraz 13-procentowy udział w Chelsea. Walter ma 27-procentowy pakiet kontrolny Dodgers i, według Los Angeles Times, nie planuje sprzedaży swojego udziału w tym klubie.

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