Współzałożyciel i dyrektor generalny Airbnb Brian Chesky przeznaczy 100 mln dolarów na parki w San Francisco w USA. Władze miasta nazwały tę kwotę największą darowizną, jaką miasto kiedykolwiek otrzymało od jednego darczyńcy, informuje Fortune.

Burmistrz San Francisco Daniel Lurie ogłosił wkład Cheskiego podczas wydarzenia w Golden Gate Park. Wezwał innych zamożnych darczyńców do przyłączenia się do finansowania miejskich inicjatyw. Chesky założył Airbnb w San Francisco niemal dwie dekady temu i powiązał swoją decyzję z sukcesem firmy oraz wsparciem, jakie otrzymał od miasta.

Pięć projektów parkowych

Darowizna zostanie przekazana w dwóch etapach. Pierwsze 39 mln dolarów zostanie przeznaczone na pięć projektów w dzielnicach SoMa, Mission, Bayview-Hunters Point, Potrero Hill oraz na nabrzeżu w centrum miasta. Departament Rekreacji i Parków San Francisco w ciągu następnego roku określi sposób wykorzystania kolejnych 61 mln dolarów.

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W szczególności dzięki finansowaniu park Rachel Sullivan w zachodniej części SoMa ma zostać otwarty pod koniec 2028 roku zamiast w 2031 roku. Planowane są tam boisko do koszykówki o połowie standardowego rozmiaru, strefa ćwiczeń, przestrzeń zabaw dla dzieci oraz zacienione miejsca do odpoczynku.

Rekonstrukcja i nowe możliwości

Środki umożliwią również wprowadzenie niedzielnych godzin otwarcia basenu na Garfield Square w dzielnicy Mission, pokrycie niedoboru finansowania budowy India Basin Waterfront Park, całkowitą przebudowę Jackson Playground w Potrero Hill oraz połączenie Embarcadero Plaza i Sue Bierman Park w jeden pięcioakrowy park nadbrzeżny.

Chesky podpisał Giving Pledge wraz z innymi współzałożycielami Airbnb w 2016 roku, zobowiązując się przekazać większość swojego majątku na cele charytatywne. W 2022 roku przekazał również osobiście 100 mln dolarów Fundacji Obamy na finansowanie stypendium Voyager Scholarship dla studentów, którzy chcą pracować w służbie publicznej.

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