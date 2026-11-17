W USA zespół współzałożyciela Airbnb Joego Gebbii stworzył w około sześć miesięcy system internetowy do składania wniosków o federalną emeryturę, wydając na to około 1,5 mln dolarów. Gebbia, który pełni funkcję głównego dyrektora ds. designu USA, powiedział o tym podczas Fortune 500 Innovation Forum w Detroit, informuje Fortune.

Według Gebbii władze federalne przez dwie dekady próbowały przenieść proces ubiegania się o emeryturę do internetu. Twierdzi on, że na kontrakty w tym celu wydano około 100 mln dolarów, jednak bez rezultatu. Przed cyfryzacją system opierał się na dokumentach papierowych, a akta osobowe przechowywano w kopalni wapienia w zachodniej Pensylwanii. Niektórzy emeryci czekali miesiącami na pełne sfinalizowanie wypłat.

Wnioski online zamiast papierowych formularzy

Gebbia powiedział, że zaangażował kilku byłych inżynierów i projektantów Airbnb. Zespół rozmawiał z niedawnymi emerytami i pracownikami przygotowującymi się do zakończenia służby państwowej, aby poznać ich problemy i potrzeby. Po uruchomieniu usługi pracownikom federalnym rozesłano notatkę służbową nakazującą korzystanie z wniosku online.

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W lipcu amerykańskie Biuro Zarządzania Personelem poinformowało, że jego Online Retirement Application przetworzył w poprzednim roku ponad 155 tys. wniosków i zakończył papierowe przetwarzanie dla ponad 95% wniosków o federalną emeryturę. Jednocześnie cyfryzacja nie wyeliminowała całkowicie opóźnień: w październiku średni czas rozpatrywania wniosków wynosił 73 dni. W przypadku wniosków elektronicznych było to 59 dni, a papierowych — 150 dni.

Jednolity dostęp do usług publicznych

Po projekcie dotyczącym wniosków emerytalnych Gebbia zaproponował Białemu Domowi stworzenie szerszej struktury służącej poprawie cyfrowych usług publicznych. W sierpniu 2025 roku został mianowany głównym dyrektorem ds. designu, a także utworzono National Design Studio.

Kolejnym projektem była platforma America.gov z elementami sztucznej inteligencji, uruchomiona 29 września. Wykorzystuje ona informacje z ponad 29 tys. stron rządowych i umożliwia użytkownikom zadawanie pytań zamiast wyszukiwania na poszczególnych stronach. Gebbia oświadczył, że na kolejnym etapie platforma ma umożliwiać wykonywanie zadań, w tym zapisanie się do planu Medicare, bez opuszczania czatu.

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