Zjednoczone Królestwo będzie gospodarzem kobiecych mistrzostw świata 2035 — Sky Sports News
FIFA zatwierdziła Zjednoczone Królestwo jako gospodarza kobiecych mistrzostw świata w piłce nożnej w 2035 roku. Turniej będzie pierwszym piłkarskim mundialem organizowanym przez kraj od męskich mistrzostw świata w 1966 roku, informuje Sky Sports News.
Oferta bez konkurencji
Oferta Zjednoczonego Królestwa nie miała konkurentów. W kwietniu 2025 roku FIFA uznała ją za jedyną ważną ofertę, a w poniedziałek ratyfikowała ją na nadzwyczajnym Kongresie FIFA.
W rozgrywkach weźmie udział 48 reprezentacji narodowych. Turniej odbędzie się na 19 stadionach w 15 miastach Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Rozważane jest włączenie do listy obiektów jeszcze jednego miasta i trzech stadionów.
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Format i poprzedni turniej
Mistrzostwa świata w 2035 roku będą drugim kobiecym mundialem z udziałem 48 reprezentacji. Pierwszym będzie turniej w 2031 roku, którego gospodarzami zatwierdzono Kostarykę, Jamajkę, Meksyk i USA; ich oferta również była bezalternatywna.
Daty kobiecych mistrzostw świata w 2035 roku nie zostały jeszcze ustalone. Podczas prezentacji oferty prowadząca Sky Sports News Jess Creighton oświadczyła, że celem jest organizacja kobiecych mistrzostw świata z największą widownią, i prognozowała ponad 3,5 mld widzów oraz ponad 4,5 mln sprzedanych biletów.