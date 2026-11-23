FIFA zatwierdziła Zjednoczone Królestwo jako gospodarza kobiecych mistrzostw świata w piłce nożnej w 2035 roku. Turniej będzie pierwszym piłkarskim mundialem organizowanym przez kraj od męskich mistrzostw świata w 1966 roku, informuje Sky Sports News.

Oferta bez konkurencji

Oferta Zjednoczonego Królestwa nie miała konkurentów. W kwietniu 2025 roku FIFA uznała ją za jedyną ważną ofertę, a w poniedziałek ratyfikowała ją na nadzwyczajnym Kongresie FIFA.

W rozgrywkach weźmie udział 48 reprezentacji narodowych. Turniej odbędzie się na 19 stadionach w 15 miastach Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Rozważane jest włączenie do listy obiektów jeszcze jednego miasta i trzech stadionów.

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Format i poprzedni turniej

Mistrzostwa świata w 2035 roku będą drugim kobiecym mundialem z udziałem 48 reprezentacji. Pierwszym będzie turniej w 2031 roku, którego gospodarzami zatwierdzono Kostarykę, Jamajkę, Meksyk i USA; ich oferta również była bezalternatywna.

Daty kobiecych mistrzostw świata w 2035 roku nie zostały jeszcze ustalone. Podczas prezentacji oferty prowadząca Sky Sports News Jess Creighton oświadczyła, że celem jest organizacja kobiecych mistrzostw świata z największą widownią, i prognozowała ponad 3,5 mld widzów oraz ponad 4,5 mln sprzedanych biletów.

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