W Lozannie w Szwajcarii Sportowy Trybunał Arbitrażowy (CAS) ma 24 listopada opublikować decyzję w sprawie apelacji Senegalu przeciwko odebraniu reprezentacji tytułu Pucharu Narodów Afryki. CAS poinformował, że strony postępowania zostały powiadomione o ogłoszeniu werdyktu po południu, jednak nie podano dokładnej godziny.

Apelacja od decyzji CAF

Senegal kwestionuje decyzję Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF), która uznała Maroko za mistrza. W finale turnieju w styczniu w Rabacie Senegalczycy pokonali gospodarzy 1:0 po dogrywce. Sąd wysłuchał argumentów Senegalu, Maroka i CAF w Lozannie na początku października, informuje Channel NewsAsia.

Pod koniec regulaminowego czasu finału reprezentacja Senegalu opuściła boisko na 14 minut po podyktowaniu rzutu karnego przeciwko niej. Część zawodników wróciła do szatni na znak protestu, po czym mecz wznowiono. Maroko nie wykorzystało rzutu karnego, a Senegal zdobył decydującą bramkę w dogrywce.

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Dlaczego Senegal pozbawiono tytułu

Dwa miesiące później organ apelacyjny CAF orzekł, że Senegal przegrał mecz walkowerem z powodu opuszczenia boiska. Unieważnił wynik finału i przyznał Maroku zwycięstwo 3:0. Senegal wniósł apelację do CAS 25 marca. Argumentacja Senegalu opiera się na twierdzeniu, że decyzja sędziego jest ostateczna, a on zezwolił na dokończenie meczu.

CAS początkowo planował wydać decyzję kilka dni po rozprawie 8 października, ale później postanowił przygotować pełny werdykt z uzasadnieniem prawnym. Według sądu orzeczenia arbitrażowe CAS mają taką samą moc jak orzeczenie sądu krajowego i mogą być egzekwowane przez federacje sportowe lub sądy państwowe, zależnie od okoliczności.

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