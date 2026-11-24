Jak podaje Live Science, obserwacje Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba wykryły supermasywne czarne dziury, które istniały już kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu. Podważa to rozpowszechnione przekonanie, zgodnie z którym najpierw formowały się galaktyki, a czarne dziury powstawały z pozostałości masywnych gwiazd i stopniowo zwiększały masę.

Prawdopodobnie niemal każda duża galaktyka ma w swoim centrum supermasywną czarną dziurę. Masa czarnej dziury Sagittarius A* w centrum Drogi Mlecznej ponad 4 miliony razy przewyższa masę Słońca. W pobliskich galaktykach centralna czarna dziura jest zwykle około tysiąc razy mniej masywna niż cała galaktyka.

Zbyt masywne dla swoich galaktyk macierzystych

Astrofizyk z Uniwersytetu Cambridge Roberto Maiolino zaznaczył, że niektóre czarne dziury z wczesnego Wszechświata wydają się nieproporcjonalnie duże w porównaniu z ich galaktykami macierzystymi. Masa części z nich może być niemal porównywalna z łączną masą gwiazd w takich galaktykach.

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W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature Maiolino i jego współpracownicy bezpośrednio zmierzyli masę czarnej dziury w obiekcie Abell2744-QSO1. Według ich wniosków stanowi ona większą część masy tego obiektu. Galaktyka GHZ2, której światło podróżowało do Ziemi około 13,4 miliarda lat, zawiera najstarszą znaną supermasywną czarną dziurę.

Możliwe drogi powstawania

Naukowcy rozważają kilka wyjaśnień pojawienia się takich olbrzymich czarnych dziur. Mogły one powstać ze zwykłych pozostałości gwiazdowych, lecz rosnąć znacznie szybciej niż zwykle. Inną możliwością jest bezpośredni kolaps ogromnych obłoków gazu, który od razu tworzyłby duże czarne dziury. Omawiana jest także hipoteza pierwotnych czarnych dziur, które mogły uformować się wkrótce po Wielkim Wybuchu, przed pojawieniem się pierwszych gwiazd i galaktyk.

Czarne dziury i galaktyki jednocześnie wpływają na siebie nawzajem. Energia rosnącej czarnej dziury może ogrzewać lub wypychać gaz, ograniczając powstawanie gwiazd, ale w pewnych warunkach może ściskać gaz i sprzyjać powstawaniu nowych gwiazd. Aby ustalić, na ile typowe były supermasywne czarne dziury we wczesnym Wszechświecie, astronomowie potrzebują znacznie większych próbek obserwacji z teleskopu Jamesa Webba.

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