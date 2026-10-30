U wybrzeży w pobliżu Portland w Australii liczba obserwacji karłowatych płetwali błękitnych spadła o 51% przy porównaniu wyników badań lotniczych z lat 2000–2004 i 2020–2024. Informuje o tym ABC News, powołując się na naukowca zajmującego się badaniem mórz, Petera Gilla, który od 28 lat monitoruje wieloryby wzdłuż tego wybrzeża.

Mniej wielorybów i krylu

Według Gilla na początku lat 2000. podczas jednego badania odnotowywano średnio od 12 do 18 wielorybów, podczas gdy obecnie jest ich pięć lub sześć. W ciągu ostatnich trzech dekad naukowiec przeprowadził ponad 300 lotniczych badań morza w pobliżu Portland.

Badacze nie ustalili jeszcze, czy populacja karłowatych płetwali błękitnych się zmniejszyła, czy też zwierzęta zmieniły trasy migracji. Każdego lata wieloryby przybywają do wód między przylądkiem Cape Otway w stanie Wiktoria a miastem Robe w Australii Południowej, aby żerować.

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Gill odnotował również spadek skupisk krylu przy powierzchni wody o 65% w porównaniu z początkiem lat 2000. Jak powiedział, z tego powodu zwierzęta morskie muszą zużywać więcej energii, aby dotrzeć do pożywienia na głębokości. W kolonii australijskich kotików, które żywią się rybami w ekosystemie Bonney, stwierdzono także niedożywienie i spadek populacji.

Zmienność upwellingu

Od listopada do maja upwelling Bonney wynosi na powierzchnię zimną wodę i składniki odżywcze z głębin, tworząc bazę pokarmową dla ryb, ptaków i ssaków morskich. Doktorant Uniwersytetu Deakina Alex Schut, który bada 30-letnie trendy w systemie Bonney, oświadczył, że w ciągu ostatnich pięciu lat siła prądu stała się bardziej zmienna.

Schut uważa, że na te zmiany może wpływać zmiana klimatu. W 2024 roku upwelling Bonney był najsilniejszy w historii obserwacji, jednak, jak zaznaczył ekolog, intensywniejszy prąd nie musi oznaczać większej ilości składników odżywczych i krylu, ponieważ ekstremalne warunki mogą wpływać na zooplankton i cały łańcuch pokarmowy.

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