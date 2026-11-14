Spotowe fundusze giełdowe na bitcoina notowane w USA od początku 2026 roku odnotowały odpływ netto w wysokości 1,56 mld dolarów. Pod koniec października fundusze te nadal miały dodatnie saldo napływów w skali roku, jednak seria znaczących wypłat środków zmieniła wskaźnik na ujemny, informuje CoinDesk, powołując się na dane SoSoValue.

Odpływ przyspieszył pod koniec października

Według stanu na 29 października napływ netto do bitcoinowych ETF-ów od początku roku wynosił około 1,01 mld dolarów. Już 30 października inwestorzy wycofali z funduszy 643,3 mln dolarów, po czym roczny napływ netto zmniejszył się do 368 mln dolarów.

W tygodniu zakończonym w czwartek fundusze straciły kolejne 643,6 mln dolarów. W poprzednim tygodniu odpływ netto wyniósł 1,28 mld dolarów, a tydzień wcześniej — 202,6 mln dolarów. Łącznie był to już 12. tydzień w 2026 roku, w którym odpływ netto z bitcoinowych ETF-ów przekroczył 500 mln dolarów.

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Porównanie z poprzednimi latami

W całym 2025 roku było 15 tygodni z odpływem przekraczającym 500 mln dolarów, a w 2024 roku — cztery takie tygodnie. Jeśli w ostatnich sześciu tygodniach 2026 roku wystąpią jeszcze cztery podobne okresy, bieżący rok stanie się rekordowy pod względem liczby tygodni z dużym odpływem środków.

W 2025 roku napływ netto do tych funduszy osiągnął 21,37 mld dolarów, a w 2024 roku — 35,24 mld dolarów. Wobec szybkiego wycofywania środków spotowa cena bitcoina w piątek rano spadła poniżej 70 tys. dolarów, do najniższego poziomu od sierpnia.

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