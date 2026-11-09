W Nepalu szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wieczorem podczas Lakszmi Pudźy osiągnęło 1813 MW. Było to o 113 MW więcej niż prognoza Nepal Electricity Authority, która oczekiwała wyniku na poziomie około 1700 MW. Informuje o tym Kathmandu Post.

Obciążenie systemu energetycznego

Według Centrum Dyspozycji Obciążeń Nepal Electricity Authority całkowite szczytowe obciążenie systemu tego wieczoru wyniosło 2400,30 MW. W dolinie Katmandu szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną osiągnęło około 489,50 MW.

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Z 2400,30 MW dostępnych w systemie 1813 MW przypadło na zużycie krajowe. Kolejne 587,30 MW nadwyżki energii elektrycznej Nepal wyeksportował na rynek indyjski.

Dostawy bez przerw

Pomimo gwałtownego wzrostu krajowego popytu dostawy energii elektrycznej w kraju pozostały nieprzerwane dzięki wystarczającej krajowej produkcji. Nepal Electricity Authority oświadczył, że w godzinach szczytu nie było przerw ani technicznych wyłączeń, a dostawy energii elektrycznej działały w całym kraju.

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