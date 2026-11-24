W USA wskaźnik zaufania konsumentów w listopadzie wzrósł drugi miesiąc z rzędu i osiągnął najwyższy poziom od stycznia 2025 roku. Wskaźnik obliczany przez ośrodek analityczny The Conference Board zwiększył się o 11,4 punktu — z zrewidowanych 91,9 punktu w październiku do 103,3 punktu. Wynik ten znacznie przekroczył oczekiwania ekonomistów, którzy prognozowali poziom około 92 punktów, informuje Anadolu Agency.

Oceny rynku pracy się poprawiły

Indeks bieżącej sytuacji wzrósł o 13,7 punktu — do 132,8. Odsetek respondentów uważających, że miejsca pracy są dostępne, zwiększył się z 26,2% do 30,8%. Jednocześnie odsetek osób, które stwierdziły, że trudno znaleźć pracę, zmniejszył się z 21,4% do 18,4%.

Indeks oczekiwań, odzwierciedlający oceny gospodarstw domowych dotyczące dochodów, biznesu i zatrudnienia w najbliższych sześciu miesiącach, wzrósł o 9,9 punktu — do 83,6. Odsetek konsumentów oczekujących spadku liczby miejsc pracy w kolejnych miesiącach zmniejszył się z 25,7% do 19,3%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oczekiwania inflacyjne spadły

Starszy ekonomista The Conference Board Fergus McCormick oświadczył, że na wzrost zaufania mogło wpłynąć zmniejszenie niepewności po wyborach środka kadencji. Wskaźnik wzrósł we wszystkich grupach wiekowych, najbardziej wśród gospodarstw domowych o wyższych dochodach. Wśród Demokratów i niezależnych wyborców zaufanie znacznie wzrosło, podczas gdy wśród Republikanów nieznacznie spadło.

Średnie oczekiwania inflacyjne Amerykanów na kolejne 12 miesięcy spadły drugi miesiąc z rzędu — do 5,7%. Przed Świętem Dziękczynienia spadły także ceny benzyny: średnia krajowa cena galona zwykłej benzyny wynosiła we wtorek 3,61 dolara, według AAA.

Czytaj nas na