Oceaniczny liniowiec SS United States zatopiono w Zatoce Meksykańskiej u wybrzeży amerykańskiego stanu Floryda, aby stworzyć największą na świecie sztuczną rafę. Projekt o wartości 13,5 mln dolarów ma przekształcić dawny statek pasażerski w siedlisko dla ryb i przyciągnąć do regionu nurków oraz wędkarzy, informuje Der Spiegel.

Przygotowania do zatopienia

Przed zanurzeniem ze statku zdemontowano dwa kominy o wysokości około 20 metrów. Planowane jest, że staną się one częścią muzeum poświęconego historii liniowca. Pracownicy usunęli także ponad 400 iluminatorów i wycięli otwory w pokładach. Woda morska dostaje się do kadłuba przez otwarte zawory.

Podczas zatapiania nie stosuje się materiałów wybuchowych ze względów bezpieczeństwa środowiskowego i ogólnego bezpieczeństwa. Oczekuje się, że statek spocznie na głębokości około 55 metrów, a jego górny pokład znajdzie się około 18 metrów pod powierzchnią wody.

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Historia liniowca

SS United States o długości 302 metrów była o 33 metry dłuższa od „Titanica”. W 1952 roku, podczas pierwszego rejsu transatlantyckiego, liniowiec ustanowił rekord prędkości: średnia prędkość wyniosła prawie 41 km/h, czyli około 7 km/h więcej niż w przypadku brytyjskiego statku Queen Mary w 1938 roku.

Liniowiec odbył ponad 800 przepraw przez Atlantyk. Wśród jego pasażerów były aktorki Grace Kelly i Elizabeth Taylor, a także prezydenci USA Harry Truman, Dwight Eisenhower i John F. Kennedy. W 1969 roku statek wycofano z eksploatacji, a próby przekształcenia go w hotel lub liniowiec wycieczkowy nie powiodły się. Od 1996 roku SS United States stał przy nabrzeżu w Filadelfii.

W rejonie zatopienia istnieje już ponad 500 sztucznych raf. Dotychczas największym zatopionym statkiem był lotniskowiec USS Oriskany o długości 278 metrów, który zanurzono w 2006 roku.

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