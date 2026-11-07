Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż chipów AI Nvidia H200 chińskiej firmie New Matrix, której biuro, według The New York Times, było puste. Informuje o tym The Verge, powołując się na śledztwo The New York Times.

Dane o New Matrix

New Matrix wpisano na listę firm, którym wolno otrzymywać chipy Nvidia. Jednocześnie dziennikarze The New York Times poinformowali, że znaleźli niewiele dowodów na faktyczne prowadzenie przez nią działalności. Opisali biuro firmy jako puste szare pomieszczenie z przewodami zwisającymi z sufitu w miejscach, gdzie powinny znajdować się oprawy oświetleniowe.

Według publikacji New Matrix utworzono 17 miesięcy temu. Jej nazwy nie było w spisie najemców budynku pod adresem wskazanym przez firmę. Pracownicy agencji zarządzającej nieruchomościami w parku przemysłowym również oświadczyli, że nie mają żadnych zapisów dotyczących tej firmy.

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Powiązania i ograniczenia eksportowe

The New York Times poinformował również, że właściciele New Matrix mają powiązania z chińską prywatną firmą inwestycyjną, którą rząd USA wpisał na czarną listę w 2024 roku. Według gazety zgodę na zakup chipów otrzymały także inne firmy powiązane ze strukturami objętymi ograniczeniami handlowymi ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Za prezydentury Joe Bidena Nvidia podlegała ograniczeniom w sprzedaży chipów do Chin. Administracja Donalda Trumpa złagodziła te ograniczenia po tym, jak Nvidia zgodziła się przekazywać rządowi 15% wszystkich przychodów ze sprzedaży. Dyrektor generalny firmy Jensen Huang prowadził również aktywną kampanię lobbingową.

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