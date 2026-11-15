Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa finalizuje przygotowanie przepisu, zgodnie z którym lekarzom będą zwracane koszty usług związanych z diagnozowaniem, leczeniem i konsultowaniem pacjentów z niepożądanymi reakcjami po szczepieniu. Informuje o tym The Guardian.

Eksperci, z którymi rozmawiała gazeta, uważają, że inicjatywa może podważyć zaufanie do szczepionek i stworzyć bazę dowodową dotyczącą ich rzekomych zagrożeń. Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA odrzucił twierdzenia, że jego szef Robert F. Kennedy Jr. dąży do osobistych korzyści lub demontażu amerykańskiego systemu ochrony zdrowia.

Centrum badawcze i program kompensacyjny

Kennedy ogłosił również utworzenie w Narodowych Instytutach Zdrowia centrum badawczego poświęconego „uszkodzeniom” poszczepiennym. Ponadto próbował zmienić Program Odszkodowań za Szkody Poszczepienne (VICP).

VICP utworzono w 1986 roku, aby przyspieszyć wypłatę odszkodowań osobom, które doświadczyły niepożądanych reakcji po szczepieniu. Według publikacji ponad połowa wniosków w ramach programu dotyczy roszczeń związanych z miejscem podania szczepionki, a nie samymi szczepionkami. Złożenie wniosku do VICP jest łatwiejsze niż wygranie sprawy sądowej: postępowanie sądowe wymaga więcej czasu i wyższego standardu dowodowego.

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Twierdzenia o możliwym konflikcie interesów

Przed przesłuchaniami zatwierdzającymi w styczniu 2025 roku Kennedy zadeklarował 2,5 mln dolarów dochodu z kierowania klientów do spraw sądowych związanych ze szczepionkami. Podczas przesłuchań nie zobowiązał się do rezygnacji z wynagrodzeń w takich sprawach po zakończeniu pracy w rządzie.

Dorit Reiss, profesorka prawa na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, zasugerowała, że niektóre działania Kennedy’ego mogą tworzyć korzystniejsze warunki dla pozwów sądowych. Peter Hotez, profesor i dziekan Narodowej Szkoły Medycyny Tropikalnej w Kolegium Medycznym Baylora, stwierdził, że Kennedy osłabia zaufanie społeczne do immunizacji na rzecz produktów branży wellness.

Rola systemu VAERS

Reiss ostrzegła, że wynagradzanie lekarzy za zgłaszanie niepożądanych reakcji do Systemu Zgłaszania Niepożądanych Zdarzeń Poszczepiennych (VAERS) może tworzyć niewłaściwe zachęty dla nierzetelnych świadczeniodawców medycznych. Hotez podkreślił, że VAERS wraz z innymi systemami monitorowania pomaga wykrywać sygnały rzadkich działań niepożądanych, w tym zapalenia mięśnia sercowego po pierwszych szczepionkach mRNA przeciw COVID-19, lecz nie służy do ustalania związku przyczynowego między szczepieniem a konkretnym stanem.

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