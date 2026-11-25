Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przygotowuje się do rychłego opublikowania wyników dochodzenia w sprawie możliwych nadmiernych mocy produkcyjnych u 16 największych partnerów handlowych kraju. Po zakończeniu kontroli oczekuje się wprowadzenia nowych ceł importowych na szeroką gamę towarów.

Cła mogą zostać ogłoszone wkrótce

Jak informuje The Japan Times, powołując się na trzech dobrze poinformowanych rozmówców, wyniki dochodzenia mogą zostać przedstawione już we wtorek po południu. Oczekuje się, że Biuro Przedstawiciela Handlowego USA zaproponuje nowe cła, które zostaną dodane do taryf wprowadzonych wcześniej podczas drugiej kadencji Trumpa.

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Częściowe zastąpienie uchylonych taryf

Nowe cła mają częściowo zastąpić taryfy, które Sąd Najwyższy USA uchylił w lutym. Według publikacji taryfy zastosowane przez administrację Trumpa częściowo przyczyniły się do wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzony po listopadowych wyborach uzupełniających wykazał, że 62% respondentów poparłoby działania na rzecz zniesienia taryf.

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