Stany Zjednoczone i dziewięć krajów partnerskich podpisały deklarację w sprawie wzmocnienia bezpieczeństwa krytycznych technologii i łańcuchów dostaw, na których opiera się rozwój systemów sztucznej inteligencji. Dokument podpisały Stany Zjednoczone, Australia, Indie, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Katar, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wielka Brytania, poinformowała Anadolu Agency.

Ochrona technologii i infrastruktury

Deklarację z San Francisco w sprawie bezpiecznych podstaw trwałego dobrobytu podpisano w ramach inicjatywy Pax Silica, której przewodzą USA. Przewiduje ona ochronę wrażliwych technologii i krytycznej infrastruktury potrzebnych do tworzenia zaawansowanych systemów AI. Chodzi w szczególności o sieci transportowe, platformy cyfrowe, infrastrukturę energetyczną i logistykę.

W deklaracji bezpieczeństwo gospodarcze nazwano fundamentem bezpieczeństwa narodowego. Uczestnicy wezwali do ograniczenia nadmiernych zależności dzięki zdywersyfikowanym i niezawodnym łańcuchom dostaw.

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Grupy robocze i możliwe rozszerzenie

Uczestnicy zgodzili się również utworzyć grupy robocze ds. polityki innowacyjnej, wdrażania AI, współpracy w łańcuchach dostaw i bezpieczeństwa. Departament Stanu USA oświadczył, że żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć fundamentów ery superinteligencji.

Financial Times, powołując się na zastępcę sekretarza stanu USA ds. gospodarczych Jacoba Helberga, podał, że Niemcy, Szwecja, Niderlandy i Komisja Europejska mają podpisać deklarację w przyszłym tygodniu.

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