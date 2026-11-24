USA i Katar podpisały w poniedziałek ramową umowę dotyczącą minerałów krytycznych. Dokument ma skoordynować krajowe strategie obu państw w zakresie dywersyfikacji i wzmacniania łańcuchów dostaw tych surowców, poinformował The National.

Współpraca od wydobycia do produkcji

Zastępca sekretarza stanu USA Jacob Helberg oświadczył, że porozumienie opiera się na kierowanej przez USA inicjatywie Pax Silica. Ma ona na celu zabezpieczenie łańcuchów dostaw związanych ze sztuczną inteligencją, półprzewodnikami i pierwiastkami ziem rzadkich.

Według Helberga nowa umowa ramowa ma wzmocnić łańcuchy dostaw na wszystkich etapach — od wydobycia i przetwarzania po produkcję. Dokument podpisano podczas ósmego Strategicznego Dialogu USA-Katar, gdzie strony potwierdziły również strategiczne partnerstwo.

We wspólnym oświadczeniu kraje podkreśliły wspólne zainteresowanie dostępnością i odpornością globalnych dostaw energii, w tym poprzez projekt Golden Pass LNG.

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Inwestycje Kataru w sektor surowcowy

Katar, ZEA, Arabia Saudyjska i inne państwa Zatoki Perskiej zwiększają inwestycje w łańcuchy dostaw minerałów krytycznych. Katarski państwowy fundusz majątkowy Qatar Investment Authority zainwestował w 2024 roku 180 mln dolarów w zarejestrowaną w Dublinie firmę TechMet, która inwestuje w minerały krytyczne.

Według QIA środki miały zostać przeznaczone na zwiększenie produkcji litu, niklu, kobaltu, pierwiastków ziem rzadkich i innych minerałów krytycznych. W ubiegłym roku fundusz zainwestował także 500 mln dolarów w kanadyjską Ivanhoe Mines, nabywając 4% jej akcji. Firma oświadczyła, że zamierza przeznaczyć finansowanie na poszukiwania geologiczne, rozwój i wydobycie minerałów krytycznych.

Udział innych państw Zatoki

USA zawarły już porozumienia z innymi partnerami w regionie. W lutym Waszyngton i ZEA podpisały umowę o ochronie łańcuchów dostaw w wydobyciu i przetwarzaniu minerałów krytycznych oraz pierwiastków ziem rzadkich. Amerykańska Korporacja Finansowania Rozwoju Międzynarodowego i państwowy fundusz ZEA ADQ uruchomiły również w ubiegłym roku konsorcjum Orion Critical Mineral Consortium o wartości 1,8 mld dolarów.

USA podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie minerałów krytycznych z Arabią Saudyjską podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa w królestwie w ubiegłym roku. Pentagon, za pośrednictwem partnerstwa z MP Materials, utworzył także spółkę joint venture z saudyjską Maaden w celu rozwoju zakładu przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich w królestwie.

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