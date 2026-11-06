USA i Turkmenistan podczas dorocznych konsultacji w Aszchabadzie omówiły współpracę energetyczną, rozwój połączeń transkaspijskich oraz dywersyfikację tras eksportu gazu. Jak podaje OilPrice, 3 listopada zastępca sekretarza stanu USA ds. Azji Południowej i Środkowej S. Paul Kapur spotkał się z Gurbanguly Berdimuhamedowem, a także przeprowadził rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Turkmenistanu Raszidem Meredowem.

Ambasada USA poinformowała o pozytywnej dynamice w stosunkach dwustronnych, w szczególności w kontaktach handlowych, współpracy energetycznej i logistyce regionalnej. Strona turkmeńska z kolei wskazała strategię dywersyfikacji tras dostaw surowców energetycznych jako jedną z głównych kwestii konsultacji.

Trasa transkaspijska

Aszchabad rozważa możliwość dostarczania znacznych ilości gazu ziemnego na zachód. Turkmenistan liczy na amerykańską pomoc i inwestycje w modernizację infrastruktury wydobycia gazu. Amerykańscy urzędnicy chcieliby uzyskać od Turkmenistanu zobowiązania dotyczące udziału w od dawna omawianym Gazociągu Transkaspijskim. Udział tego kraju jest powszechnie uznawany za niezbędny dla ekonomicznej opłacalności tego projektu, jeśli zostanie on zbudowany.

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Pod koniec października ambasador Turcji w Aszchabadzie Şener Cebeci oświadczył, że Turcja i Turkmenistan wznowią handel energią oraz zbadają nowe trasy tranzytowe dostaw turkmeńskiego gazu do Europy przez Turcję. Jednocześnie turkmeńscy energetycy zaznaczali, że Azerbejdżan i Turkmenistan muszą uregulować kwestię wspólnej granicy na dnie Morza Kaspijskiego, aby uczestniczyć w projekcie gazociągu.

Gazociąg do Azji Południowej i transport

Turkmenistan promuje również projekt gazociągu TAPI, którym planuje się transportować gaz do Pakistanu i Indii przez Afganistan. Turkmenistańscy urzędnicy oświadczyli, że odcinek od granicy turkmeńskiej do afgańskiego miasta Herat ma zostać ukończony do końca 2026 roku.

Osobnym tematem konsultacji była rola Turkmenistanu w Korytarzu Środkowym. Kraj chce kupić nowe lokomotywy, zmodernizować infrastrukturę kolejową, zdigitalizować procedury celne oraz rozbudować flotę handlową na Morzu Kaspijskim, w tym tankowce i statki kontenerowe. Aszchabad planuje również zwiększyć możliwości pogłębiania dna z powodu obniżania się poziomu Morza Kaspijskiego.

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