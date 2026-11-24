Stany Zjednoczone mogą podnieść cła dla dziesiątek krajów, w tym Chin, z powodu subsydiów państwowych i wsparcia przemysłu, które Waszyngton uznaje za szkodliwe dla amerykańskich producentów. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na The Wall Street Journal.

Wyniki dochodzenia mogą zostać ogłoszone w tym tygodniu

Przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer, według rozmówców WSJ, może już w tym tygodniu przedstawić wyniki dochodzenia w sprawie subsydiów przemysłowych w Chinach, Unii Europejskiej i kolejnych 14 krajach. Cła mogą objąć w szczególności Japonię, Koreę Południową, Wietnam, Indie oraz 27 państw członkowskich UE.

Greer oświadczył, że subsydia państwowe przyczyniają się do powstawania nadmiernych mocy produkcyjnych i umożliwiają zagranicznym firmom dostarczanie na światowe rynki tańszych towarów. Według źródeł gazety wyroby stalowe i aluminiowe oraz samochody, które już podlegają odrębnym cłom ze względów bezpieczeństwa narodowego, mają zostać wyłączone z nowej decyzji taryfowej.

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Dla Chin oczekiwana jest wyższa stawka

Ostateczne stawki nie zostały jeszcze ogłoszone. Amerykańscy urzędnicy, według źródeł, zamierzają kierować się poziomami ceł ustanowionymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa w 2025 roku. Zgodnie z wstępnymi porozumieniami handlowymi stawka dla UE, Japonii i Korei Południowej prawdopodobnie wyniesie 15% lub mniej, natomiast dla Wietnamu i Indii może być wyższa.

Dla Chin, które Trump odwiedził w ubiegłym tygodniu, oczekiwana jest wyższa taryfa niż dla wielu innych gospodarek. Amerykańscy urzędnicy tłumaczą to subsydiami państwowymi na dużą skalę, które, jak twierdzą, zakłócają rynek. Nowe cła mogą także zostać dodane do stawek od 10% do 12,5%, ogłoszonych w lipcu wobec 60 gospodarek z powodu pracy przymusowej. Biuro Przedstawiciela Handlowego USA odmówiło komentarza, a Biały Dom nie odpowiedział na zapytania dziennikarzy.

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