USA udzieliły traderom energetycznym Vitol i Trafigura specjalnych licencji na sprzedaż wenezuelskiej ropy. Jak informuje OilPrice, powołując się na Reutersa, 5 stycznia amerykański sekretarz energii Chris Wright zadzwonił do tradera Vitol Johna Addisona i zapytał, czy firma jest gotowa zająć się sprzedażą wenezuelskiej ropy. Doszło do tego dwa dni po operacji USA, w wyniku której, według Reutersa, odsunięto Nicolása Maduro.

Licencje bez konkurencyjnego postępowania

Kilka dni po rozmowie Vitol i Trafigura otrzymały specjalne zezwolenia na marketing ropy z Wenezueli. Administracja USA nie przeprowadziła konkurencyjnego postępowania, wyjaśniając to potrzebą szybkiego wsparcia stabilizacji wenezuelskiej gospodarki.

Departament Energii USA oświadczył, że wiceprezydent JD Vance i Wright nie rozmawiali o sprzedaży wenezuelskiej ropy. Wyjaśnił również wybór Vitol tym, że jest to największy na świecie trader energetyczny. Vitol i Trafigura oświadczyły, że nie miały wcześniejszych informacji o amerykańskiej operacji. Według publikacji Wenezuela wyeksportowała od początku roku ponad 200 mln baryłek ropy, a traderzy nie ujawnili warunków umów z państwową spółką PDVSA.

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Powiązania Addisona z Vance’em

Addison był jednym z wczesnych finansowych zwolenników Vance’a: w 2022 roku przekazał 300 tys. dolarów komitetowi działań politycznych, który wspierał kampanię Vance’a w wyborach do Senatu z Ohio. W 2024 roku Addison i jego żona przekazali 7 mln dolarów komitetom działań politycznych, w tym 5 mln dolarów organizacji Make America Great Again.

Amerykański urzędnik powiedział Reutersowi, że co najmniej rok przed styczniowym telefonem Vance poręczył za Addisona przed Wrightem. Dane dotyczące lotów wskazują, że 27 grudnia samoloty Addisona i Vance’a znajdowały się na lotnisku w Bozeman w stanie Montana. Osoba, która słyszała relację Addisona, powiedziała, że Vance pytał, jak szybko można byłoby sprzedać wenezuelską ropę. Jednocześnie Addison i biuro Vance’a zaprzeczyli, że takie spotkanie się odbyło.

W marcu Addison odszedł z Vitol i obecnie stoi na czele rady doradczej Wrighta ds. polityki energetycznej. Kongresmen Robert Garcia, który ma stanąć na czele Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej, w styczniu zwrócił się do szefów Vitol i Trafigura z pytaniem o okoliczności uzyskania licencji.

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