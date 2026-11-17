W Stanach Zjednoczonych Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa (BIS) ogłosiło nowe ograniczenia, które mają odciąć chińskim firmom zdalny dostęp do zaawansowanych amerykańskich chipów sztucznej inteligencji za pośrednictwem zagranicznych centrów danych. Jak informuje South China Morning Post, BIS podało, że tymczasową ostateczną regulację przygotowały Departament Skarbu USA i Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Oświadczenie BIS w sprawie autorów regulacji

Urząd wskazał w komunikacie prasowym, że dokument został napisany „przez Departament Skarbu, na jego polecenie oraz na polecenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego”. Regulacja ma zamknąć możliwość, która wcześniej pozwalała chińskim deweloperom korzystać z mocy obliczeniowej, do której dostęp ograniczały amerykańskie przepisy eksportowe.

Były zastępca sekretarza handlu USA ds. handlu międzynarodowego Christopher Padilla nazwał dystansowanie się BIS od dokumentu bezprecedensowym. Jego zdaniem sytuacja ta może świadczyć o zakłóceniu międzyagencyjnej koordynacji USA w dziedzinie kontroli eksportu. Liczący 132 strony dokument, opublikowany na stronie BIS, wydano w imieniu podsekretarza handlu ds. przemysłu i bezpieczeństwa Jeffreya Kesslera.

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Rozbieżności między resortami

Spór stał się kolejnym epizodem publicznych rozbieżności między sekretarzem handlu Howardem Lutnickiem a sekretarzem skarbu Scottem Bessentem. Wcześniej Bessent oświadczył, że Departament Skarbu, Pentagon, Departament Stanu i Biuro Przedstawiciela Handlowego USA przez miesiące popierały wpisanie Megaspeed na amerykańską listę ograniczeń Entity List.

Megaspeed jest klientem Nvidii, a strona amerykańska podejrzewa firmę o przekierowywanie zaawansowanych chipów AI do Chin. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Lutnick mógł opóźnić decyzję w sprawie Megaspeed, aby uniknąć eskalacji w relacjach z Chinami. Padilla uważa, że publiczne rozbieżności wysyłają niejednoznaczny sygnał do biznesu, sojuszników USA i Chin.

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