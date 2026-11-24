Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa oświadczyła, że rząd federalny zaoszczędzi w przyszłym roku 9,2 mld dolarów na lekach kupowanych w ramach programu Medicare. Szacunek wiąże się z trzecią rundą negocjacji cen leków.

Według wyliczeń rządu jest to o 45% mniej, niż rząd federalny wydałby w ubiegłym roku, gdyby uzgodnione ceny już obowiązywały. Poinformował o tym STAT News.

Leki podawane w gabinetach lekarskich

Jest to trzecia runda negocjacji cen leków przeprowadzona przez Centra Usług Medicare i Medicaid po uchwaleniu ustawy o redukcji inflacji. Po raz pierwszy do negocjacji włączono leki podawane pacjentom w gabinetach lekarskich i objęte częścią B programu Medicare.

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W pierwszych dwóch latach negocjacje dotyczyły wyłącznie leków detalicznych objętych częścią D Medicare.

Kalkulacja bez odrębnych rabatów

Szacowane oszczędności w wysokości 9,2 mld dolarów nie uwzględniają rabatów, których producenci leków udzielają w ramach programu rabatowego dla producentów w części D. Program ten, podobnie jak mechanizm negocjacji cen, został utworzony na mocy ustawy o redukcji inflacji.

Jeśli uwzględnić takie rabaty, oczekiwane oszczędności wyniosą około 5,5 mld dolarów. Odpowiadałoby to 33-procentowemu zmniejszeniu łącznych wydatków netto.

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