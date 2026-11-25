USA ogłosiły nowe specjalne cła wobec Unii Europejskiej i 13 innych partnerów handlowych. Dla towarów z UE objętych tymi środkami przewidziano stawkę do 15%, a dla towarów chińskich — 20%. Informuje o tym Tagesschau.

Administracja USA wyjaśnia tę decyzję strukturalną nadprodukcją w przemyśle. Biuro Przedstawiciela Handlowego USA ogłosiło cła po zakończeniu ośmiomiesięcznego dochodzenia w sprawie domniemanych nieuczciwych praktyk handlowych.

Kogo obejmą nowe stawki

Oprócz UE i Chin na liście znalazły się Szwajcaria, Japonia, Korea Południowa, Bangladesz, Indie, Indonezja, Kambodża, Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia i Wietnam. Dokładne stawki dla każdego partnera mają zostać opublikowane w Federal Register, oficjalnym wydawnictwie rządu USA.

Według wysokiego rangą przedstawiciela administracji USA maksymalna stawka 15% będzie obowiązywać również Japonię, Koreę Południową i Tajwan. Dla Malezji uzgodniono maksymalną stawkę 19%. Dochodzenia dotyczące Meksyku i Norwegii trwają, dlatego obecnie nie wprowadza się wobec nich ceł.

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Oskarżenia Waszyngtonu i stanowisko Pekinu

Waszyngton twierdzi, że partnerzy handlowi poprzez subsydia wspierają produkcję niezwiązaną z rzeczywistym popytem, tworząc tym samym obciążenie dla handlu USA. Najwyższą dopłatę zaplanowano dla Chin, które USA oskarżają o nadmierne zaopatrywanie światowych rynków w tanie produkty.

Nowe 20-procentowe cła na chińskie towary zostaną dodane do około 25% taryf wprowadzonych podczas pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Część chińskiego importu o wartości około 30 mld dolarów zostanie zwolniona z nowych opłat, ponieważ USA rozważają obniżenie ceł w ramach procedury dwustronnej.

Chińskie MSZ odrzuciło zarzuty USA, wyjaśniając wysoki eksportowy nadwyżkę kraju jego przewagami konkurencyjnymi. W Pekinie oświadczono również, że wojna handlowa nie leży w interesie żadnej ze stron.

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