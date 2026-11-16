Reprezentacja USA pokonała Kanadę 6:2 w finale mistrzostw świata kobiet w hokeju na lodzie w Herning w Danii. Amerykanki zdobyły 12. tytuł mistrzyń świata i zostały pierwszą drużyną USA, która wygrała igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata w jednym roku kalendarzowym, podaje The Guardian.

Przebieg finału

Kanada otworzyła wynik w 11:03 pierwszej tercji za sprawą Sarah Fillier, która zdobyła bramkę w piątym meczu z rzędu po opuszczeniu dwóch pierwszych spotkań turnieju z powodu kontuzji. Pięć minut później Hilary Knight wyrównała.

W drugiej tercji Kelly Pannek wyprowadziła USA na prowadzenie w 11:33, a Knight na 2:09 przed przerwą wykorzystała grę w przewadze, ustalając wynik na 3:1. Na początku trzeciej tercji Pannek po raz drugi pokonała kanadyjską bramkarkę, zmieniając tor lotu strzału Cayli Barnes. Lacey Eden wkrótce podwyższyła na 5:1.

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Fillier zmniejszyła stratę Kanady, wykorzystując sytuację sam na sam 40 sekund po golu Eden. Końcowy wynik golem do pustej bramki na 3:27 przed końcem meczu ustaliła Scammurra, której asystowała Knight.

Rekordy turnieju

Knight zakończyła mistrzostwa z dziewięcioma golami, co jest jej osobistym rekordem na mistrzostwach świata. Taylor Fox zanotowała 13. asystę w turnieju i ustanowiła rekord mistrzostw świata kobiet, poprawiając wynik Cindy Curley, która w 1990 roku zaliczyła 12 asyst.

Amerykanki przeszły przez turniej bez porażki. W siedmiu meczach reprezentacja USA przegrywała łącznie tylko przez 5 minut i 14 sekund — cały ten czas przypadł na pierwszą tercję finału z Kanadą.

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