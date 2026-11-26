Stany Zjednoczone poinformowały sojuszników z NATO, że nie przedstawią do wcześniej wyznaczonego terminu 1 grudnia przeglądu swojej obecności wojskowej w Europie. Podczas spotkania ambasadorów Sojuszu w Brukseli w Belgii powiedział o tym zastępca ambasadora USA przy NATO Scott Oudkirk — poinformowało Politico Europe, powołując się na dwóch dyplomatów NATO.

Przegląd nie zostanie przedstawiony przed spotkaniem ministrów

Według dyplomatów Waszyngton nie zdąży przedstawić przeglądu obecności wojskowej w Europie przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych NATO zaplanowanym na przyszły tydzień. Nie podano nowej daty ogłoszenia decyzji USA.

Jedną z przyczyn opóźnienia, według rozmówców publikacji, jest to, że USA nadal analizują propozycje sojuszników dotyczące zapewnienia zdolności wojskowych. Mogłyby one zastąpić obecne siły i sprzęt amerykański. Delegacja USA przy NATO nie odpowiedziała na prośbę Politico Europe o komentarz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co obejmie przegląd

O przeglądzie w czerwcu poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Ma on objąć liczebność amerykańskich wojsk w Europie, dostęp wojskowy, prawa do bazowania oraz zezwolenia na przeloty.

Celem przeglądu jest ocena obecności USA na kontynencie w związku z przeorientowaniem amerykańskiej aktywności wojskowej na inne regiony, w tym półkulę zachodnią i region Indo-Pacyfiku. W ubiegłym tygodniu zastępca szefa Pentagonu Elbridge Colby mówił, że USA nadal mają nadzieję zakończyć ostateczny przegląd do 1 grudnia.

Obecnie w Europie stacjonuje około 80 tys. amerykańskich żołnierzy, głównie w Niemczech, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. W ostatnich miesiącach Colby i inni amerykańscy urzędnicy odwiedzili Rumunię, Polskę i Niemcy w ramach przygotowań do przeglądu.

Czytaj nas na