Amerykańskie Departamenty Handlu i Sprawiedliwości potwierdziły wszczęcie dochodzenia karnego wobec singapurskiej firmy chmurowej Megaspeed w związku z podejrzeniem naruszenia kontroli eksportu półprzewodników. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na wspólne oświadczenie resortów.

Śledztwo rozpoczęto w 2024 roku

Według amerykańskich władz Departament Handlu USA rozpoczął dochodzenie w 2024 roku po wykryciu podejrzanej aktywności związanej z możliwym przekierowywaniem chipów. W maju 2025 roku resort zwrócił się do Nvidii o dane dotyczące sprzedaży.

W czerwcu 2025 roku Nvidia wpisała Megaspeed na wewnętrzną listę firm, którym nie sprzedaje swoich produktów. W tym samym miesiącu pracownicy amerykańskiego Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa wraz z singapurskimi organami ścigania przeprowadzili w Singapurze kontrolę końcowego wykorzystania i przesłuchali ówczesną członkinię najwyższego kierownictwa firmy Alice Huang.

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Sprawę przekazano Departamentowi Sprawiedliwości

Następnie wiodącą rolę w dochodzeniu karnym przejął Departament Sprawiedliwości USA. We wspólnym oświadczeniu resorty zaznaczyły, że zastosują wobec Megaspeed wszelkie środki przewidziane prawem, jeśli zostaną wykryte naruszenia karne.

Oświadczenie padło również w kontekście krytyki sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka za opóźnienie w umieszczeniu Megaspeed na oficjalnej czarnej liście kontroli eksportu. Amerykańskie resorty oświadczyły, że za administracji Donalda Trumpa zarzuty postawiono 17 osobom w sześciu sprawach dotyczących półprzewodników wartych miliardy dolarów. Według nich kary finansowe za naruszenia kontroli eksportu wzrosły 18-krotnie w porównaniu z poprzednią administracją.

Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun skrytykował działania USA, nazywając je nadużyciem kontroli eksportu i ingerencją we współpracę handlową i technologiczną Chin z innymi krajami. Oświadczył, że Pekin podejmie niezbędne działania w celu ochrony swoich legalnych praw i interesów.

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