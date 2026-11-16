Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje uznać ponad dwa tuziny firm z sektora sztucznej inteligencji za krajowych czempionów. Według „The Wall Street Journal” na liście mogą znaleźć się Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI i Anthropic.

Wsparcie ekspansji

O planach administracji, powołując się na poinformowane źródła, poinformował „The Wall Street Journal”. Jak pisze Channel NewsAsia, program ma pomóc firmom AI rozszerzać działalność za granicą.

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Według publikacji inicjatywa ma również pomóc tym firmom skuteczniej konkurować z chińskimi rywalami. W materiale nie sprecyzowano, które firmy, poza już wymienionymi, mogą otrzymać taki status.

Informacji nie zweryfikowano niezależnie

Reuters zaznaczył, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić informacji „The Wall Street Journal”. Chodzi więc o plany, o których poinformowały źródła gazety, a nie o już ogłoszoną decyzję administracji USA.

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