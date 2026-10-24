Departament Stanu USA ostrzegł amerykańskich obywateli przed ryzykiem podróży do 13 krajów Bliskiego Wschodu, w tym Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iranu, Iraku, Jordanii, Libanu, Kuwejtu, Omanu, ZEA, Kataru, Syrii, Jemenu i Izraela. We wszystkich zaleceniach wspomniano o zagrożeniu terroryzmem. Poinformował o tym The National.

Ostrzeżenie dotyczące Arabii Saudyjskiej

Waszyngton wezwał Amerykanów do ponownego rozważenia podróży do Arabii Saudyjskiej ze względu na ryzyko ataków dronów i rakiet na amerykańskie interesy ze strony Iranu oraz wspieranych przez Teheran Huti, a także z powodu konfliktu zbrojnego i terroryzmu. W zaleceniu osobno zaznaczono, że nie należy podróżować do obszaru Arabii Saudyjskiej graniczącego z Jemenem z powodu zagrożenia terrorystycznego.

Departament Stanu oświadczył, że ataki Huti na Arabię Saudyjską mogą szybko przerodzić się w eskalację poza bezpośrednim obszarem uderzeń. Przedstawiciel resortu sprecyzował, że ostrzeżenia nie świadczą o pojawieniu się u Huti nowych możliwości, lecz odzwierciedlają ataki z ostatnich dni, w tym na lotniska.

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Ataki na lotniska

Według publikacji Huti w ostatnich tygodniach zaatakowali lotniska w Rijadzie, Dammamie, Nadżranie i Dżazanie. Ruch lotniczy został zakłócony: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie po zamknięciu w tym miesiącu wznowił działalność jedynie częściowo, a loty międzynarodowe nie powróciły jeszcze do pełnej skali.

Ostatni atak na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Fahda w Dammamie, w Prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej, zabił dwie osoby i ranił kolejnych osiem, poinformował w środę Urząd Lotnictwa Cywilnego królestwa.

Wobec napięć prezydent USA Donald Trump powiedział na Florydzie, że Waszyngton może przeprowadzić kolejną operację wojskową przeciwko Iranowi, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie. Irańscy urzędnicy z kolei grozili szerszą odpowiedzią na możliwy nowy atak.

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